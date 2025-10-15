Українська правда
Маркевич – про відбір до ЧС: Для збірної України все вирішуватиметься в останньому турі

Володимир Варуха — 15 жовтня 2025, 18:25
Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич поділився своїми думками щодо боротьби у відбірковій групі чемпіонату світу.

Його слова цитує Sport.ua.

"Французи, зігравши внічию з Ісландією, певною мірою повернули інтригу в нашу групу. У футболі буває всяке. Але якщо реально дивитися на речі, то команда Дідьє Дешама виглядає сильнішою і за Україну, і за Ісландію, і тим більше за Азербайджан. Для збірної України все вирішуватиметься в останньому турі в протистоянні з Ісландією", – зазначив Маркевич.

Досвідчений тренер також наголосив, що українській команді потрібно максимально зосередитися на вирішальному матчі, адже саме від нього залежатиме доля путівки на світову першість.

Раніше Маркевич пояснив, чому Україна перемогла Ісландію.

