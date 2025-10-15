Маркевич – про відбір до ЧС: Для збірної України все вирішуватиметься в останньому турі
Мирон Маркевич
ФК Карпати Львів
Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич поділився своїми думками щодо боротьби у відбірковій групі чемпіонату світу.
Його слова цитує Sport.ua.
"Французи, зігравши внічию з Ісландією, певною мірою повернули інтригу в нашу групу. У футболі буває всяке. Але якщо реально дивитися на речі, то команда Дідьє Дешама виглядає сильнішою і за Україну, і за Ісландію, і тим більше за Азербайджан. Для збірної України все вирішуватиметься в останньому турі в протистоянні з Ісландією", – зазначив Маркевич.
Досвідчений тренер також наголосив, що українській команді потрібно максимально зосередитися на вирішальному матчі, адже саме від нього залежатиме доля путівки на світову першість.