Маркевич – про відбір до ЧС: Для збірної України все вирішуватиметься в останньому турі

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич поділився своїми думками щодо боротьби у відбірковій групі чемпіонату світу.

Його слова цитує Sport.ua.

"Французи, зігравши внічию з Ісландією, певною мірою повернули інтригу в нашу групу. У футболі буває всяке. Але якщо реально дивитися на речі, то команда Дідьє Дешама виглядає сильнішою і за Україну, і за Ісландію, і тим більше за Азербайджан. Для збірної України все вирішуватиметься в останньому турі в протистоянні з Ісландією", – зазначив Маркевич.