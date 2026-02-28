"Ми не розуміли генія Лобановського". Деві Аркадьєв – про легенд Динамо та порівняння Усика з Алі

Спілкуватися з Деві Аркадьєвим – все одно, що з самою футбольною історією. Людина, яка записувала інтерв'ю з Валерієм Лобановським ще як з гравцем, біограф і організатор прощального матчу Олега Блохіна, на 92-му році життя оглядає і коментує товариські матчі Динамо на зборах.

Син відомого боксера 1920-1940-х років Аркадія Бакмана, Деві зберіг не тільки пам'ять (часом просто приголомшливу) і тверезий розум, а й інтерес, любов до спорту.

Людина, яку називали штатним літописцем Динамо, поспілкувалася з "Чемпіоном" як про історичні події, так і про нагальні проблеми.

– Деві, скільки років ви в журналістиці?

– Я думаю, ми зараз побачимо з вами, якраз лежить трудова книжка. Видана 20 вересня 1955 року. Одеська школа-інтернат 02. Це особлива школа: для дітей-сиріт, і для дітей "еліти" – особлива з однієї простої причини. Вона вже тоді вела викладання багатьох предметів англійською мовою.

– Пригадаймо, з чого почалася ваша кар'єра?

– В Одесі я, природно, сунувся з атестатом зрілості в педінститут на факультет фізвиховання. На першому ж іспиті викладачка української мови – мене явно "різанула".

Це з моєї точки зору і деяких викладачів, які дуже хотіли, щоб я туди вступив, тому що їм потрібен був першорозрядник із боксу, та ще й син Аркадія Бакмана, першого майстра спорту в Одесі, одного з перших в Україні.

Кафедра фізвиховання мене намагалася підтримати, але коли я – а українська там була усна, говорив: "Ну, спитайте мене ще що-небудь, я ж готувався!", викладачка не дала поблажок. Дехто вважав, що це були прояви антисемітизму – але я на це не налягаю і причини завжди намагаюся шукати в самому собі.

Потім мені сказали, мовляв, поїхали в Кишинів, там потрібні спортсмени в педінститут, а хтось мені відповів: навіщо тобі педінститут, там є технікум, фізкультура. Я поїхав і відразу оформився в технікум, без іспитів, відразу на другий курс. Їм теж потрібен був боксер, першорозрядник, та ще й той, який готовий на громадських засадах тренувати команду до чемпіонату міста Кишинева.

І раптом я отримую таку пропозицію:

"Що тобі сидіти на другому курсі, втрачати ще один рік? Я тебе приводжу на третій курс одразу, ти здаєш кілька заборгованостей, які там треба здати. Кілька буквально предметів, випускаєшся і витрачаєш замість 2 років – 1".

Я ризикнув і отримав диплом і призначення на роботу в далекий край Молдови, на північ. Але вони мені дуже офіційно дали відкріплення. Я приїжджаю, повертаюся в міністерство. Вони, схоже, теж були раді цьому, і кажуть:

"До вас жодних претензій немає. Повертайтеся у свою рідну Одесу, ми її любимо".

Ось так закінчилася моя епопея з Молдовою. Але я дуже радий моєму молдовському досвіду.

Тоді в Кишиневі зіткнувся із засуджуванням, відчувалася рука Москви, тому що ми для них були не свої все-таки, розумієте? Там вони тягнули молдован, і там був досвідчений суддя республіканської категорії. Пам'ятаю його прізвище – це Гольдштейн Йосип Лучіанович.

І уявляєте собі, після цих змагань я пишу дві обурливі замітки. Одну в "Вечірній Кишинів", а другу – в "Советский спорт". Природно, з підписом "Деві Бакман". Я написав, що зіткнувся з тим, чого не повинно бути.

– Ви один із небагатьох, хто бачив на власні очі чемпіонів світу з боксу настільки різних епох. Кого ви вважаєте найкращим в історії? Усика, Кличка, Алі, Формана?

– Так, я можу поставити на один п'єдестал Кассіуса Клея, він же Мохаммед Алі, – і Олександра Усика. Навіть не беруся сказати, хто б із них був кращим у гіпотетичному віртуальному бою, але я б поставив у цьому бою на Сашу Усика з однієї простої причини: тому що він шульга.

Крім усього іншого, Усика я ставлю вище за його людськими якостями та за його громадянську позицію українця з великої літери, тому що він не розмірковував 24 лютого 2022 року, а взяв зброю і пішов у самооборону.

І слава богу, ті люди, які його там прийняли, зуміли переконати, що, Саша, ти нам потрібен у своїй справі. Тут ми постараємося, щоб ти зміг це виконувати.

– Як у вашому житті з'явилося київське Динамо?

– Київське Динамо в моєму житті з'явилося ще, уявляєте, до мого дня народження. І це не фігура мови, тому що коли моя мати Іда Борисівна була вагітною мною, мій батько, як динамівець Одеси, 1933 року виграв чемпіонат України та став призером чемпіонату країни. А 1939 року чемпіонат Радянського Союзу розбили на дві групи. Українці боксували в Києві на стадіоні "Динамо" в правому секторі.

Там був встановлений ринг, а у фіналі цей ринг був перенесений у центр поля, тому що занадто багато глядачів було – мій батько став тоді чемпіоном Радянського Союзу у цій другій групі. І це давало відразу право на присвоєння звання майстер спорту СРСР, після чого він отримав дуже символічний подарунок. Мій старший син не може пробачити, що він кудись пропав. Малокаліберна гвинтівка, з монограмою.

Батько був капітаном команди й одним із тренерів. І на тому чемпіонаті Радянського Союзу наші посіли третє командне місце неофіційне. А 1954 року команда, яку він теж тренував, брала участь в першому Кубку Радянського Союзу в Сімферополі, якраз у рік, коли Крим став українським.

І команда України стала чемпіоном Радянського Союзу, обігравши збірні Ленінграда, Росії та інших-інших "доброзичливців", обійми яких ми весь час відчували, в яких вони готові були задушити. І робилося це дуже часто по-жлобськи.

– За яких обставин почали співпрацювати з футбольним Динамо?

– Тут треба починати з квітня 1965 року – це теж у цій трудовій книжці у мене відображено. Я тоді вже активно друкувався в багатьох газетах: і в "Советском спорте", і в "Комсомольском знамени" дуже часто. І коли я бував у Києві й акредитовувався, був одного разу запрошений головним редактором газети "Комсомольское знамя", де мені сказали:

"Приїжджай до нас! Квартири відразу не обіцяємо, але з часом буде. І твоя перспектива – це завідувач відділу спорту "Комсомольского знамени".

А я тоді був завідувачем відділу спорту позаштатної одеської "Комсомольской искры".

Ну і в 1965 році у квітні у мене відбуваються й особисті зміни: у ресторані гуляли весілля колеги зі спортивної газети. Деякі і з футбольної команди Динамо були там. А моя майбутня дружина, мати моїх синів, виявляється, киянка, і все збігається.

Питання вирішено. У квітні я був оформлений у "Комсомольское знамя", працюю у відділі, яким керує дуже добрий Вітя Дубель, але писати він не може і не хоче.

І вони якимось чином хочуть його перевести в інший відділ, щоб я відділ спорту очолив. Я замовляю статті, через динамівських приятелів знайомлюся з Віктором Масловим, у мене друкується і Аркадій Галинський.

Мене викликали на розмову, яка закінчується тим, що якщо ти, завідувач відділу спорту, не почнеш сам писати про київське Динамо, то чи потрібен нам такий заввідділу. Це все жартома, але я зрозумів, треба братися за футбол. Я починаю писати.

І в тому ж році, сам запропонувавши, їду до рідної Одеси. По-перше, для того, щоб побачитися з рідними, а по-друге, щоб зробити загалом те, чим цікавляться вболівальники, поговорити з Валерієм Лобановським. А тренує тоді одеський Чорноморець, якщо не помиляюся, Юра Войнов (чемпіон Європи-1960 у складі збірної СРСР – прим.), я домовляюся через приятелів із ним.

Войнов дав добро і телефон. Я з Лобановським домовився про розмову. Хотів написати перше інтерв'ю для "Комсомольского знамени". Написати написав, але не став друкувати. Лобановський мій оригінал прочитав, дещо поправив, але м'яко запитував: "Деві, а може, не будемо поки що друкувати!?". Я зрозумів, що це інтерв'ю дилетанта.

– Як народилася ідея писати книги про Динамо, про Лобановського?

– Перша книга – 1976 рік, яка називається "Два сезони".

Я вдячний за народження цієї книжки Борису Дерев'янку, якого в лихі дев'яності в Одесі вбили, коли він був головним редактором "Вечірньої Одеси".

У 1974 році, коли Динамо стає чемпіоном і володарем Кубку Радянського Союзу, і там грають одесити та колишні чорноморці Решко, Буряк і Шепель, Борис зідзвонюється зі мною і каже: "Зроби для нас скільки хочеш подач. Зробиш 10, будемо друкувати 10". І я сідаю, роблю для них, по-моєму, п'ять чи шість подач вечірніх для "Вечірньої Одеси".

І сезон кришталево-золотий, і це друкується та з великим інтересом прочитується. А коли наступного року повторюється тріумф, але вже міжнародний – Борис приходить із тим самим проханням і з тією самою пропозицією. Я роблю нову подачу ось цього тріумфу сімдесят п'ятого року.

– Розкажіть про своє спілкування з Валерієм Лобановським, коли він уже став тренером?

– Дуже і дуже довірливо. У нас було дуже багато розмов не для друку, мабуть, більше, ніж ми публікували з однієї простої причини. Я не можу сказати, що ми з Лобановським були друзями. Це було б занадто, але ми з ним на найвищому рівні співпрацювали.

Осінь 1969-го. Лобановський у ту пору є головним тренером Дніпра. Команда грала за вихід у вищу лігу. Ігри в Сімферополі. А жили підопічні Васильовича в Алушті, звідки їздили на матчі. І одного разу перед фінальними іграми, щоб була можливість поговорити, поспілкуватися з хлопцями, Валерій Васильович запросив на базу.

Був такий момент, коли Валерій Васильович наливає в мою склянку горілку – ну і всім, звісно. І каже: "Деві, давай уже з тобою вип'ємо на брудершафт і перейдемо на "ти".

Я сказав: "Валерію Васильовичу, випити я з вами вип'ю, але ось на "ти" переходити не буду. Це моє право".

– Просунемося в історію. Прощальний матч Олега Блохіна. Безліч зірок першої величини приїхало – аж до Пфаффа, наприклад. Як вдалося стільки легенд залучити на цю гру?

– Дуже просто. Одну з наших з Олегом книжок, "Футбол на все життя", було перевидано в рік прощального матчу. Там чітко є сторінка, коли я розмовляю з Олегом вдома в моєму робочому кабінеті. Він сидить, як зазвичай, розвалившись, я йому ставив таке м'яке крісло, щоб він міг трохи розслабитися. І стався діалог:

– Олеже, Ви ж відчуваєте, що треба зав'язувати і все – наступний сезон, можливо... Як вам бачиться свій прощальний матч? – Який прощальний матч? А хто мені його стане проводити? – А ви як це бачите? – Ну, зберемося: Динамо-1975 проти Динамо-1986 і зіграємо. Тайм я за одних, другий за інших. І ось вам буде прощальний матч. – Олеже, як же у вас погано з фантазією. Мені це бачиться зовсім інакше. Головний стадіон України. Стотисячник, у найпочеснішій ложі ваші батьки, мама, тато, брат, сім'я, на поле вибігає збірна Радянського Союзу, честь якої ви захищаєте, вважайте, майже 15 років. І збірна світу, де ви вже були задіяні. – Деві Аркадійовичу, хто вам дасть це провести? – Олеже, ми це з вами все зробимо під перебудову і скажемо Горбачову спасибі.

Ось так воно й було. Борис Михайлович Воскресенський, царство небесне (колишній віцепрезидент Федерації футболу України, помер у жовтні 2025-го – прим.), був одним із тих, хто підключився до цього. Дуже багато теж робив.

Я зрозумів, що Олег має прилетіти з Австрії. Він же в Австрії грав тоді у "Форвертс Штайр" Мені дуже допомогла, звичайно ж, Іра Дерюгіна. Вона молодець, була тоді фактично моїм соратником. Вона знала людей.

А з Олегом, коли він приїхав, у нас була розмова, як він має використати своє перебування у Відні. Я кажу: як хочете, можете телефоном, можете побачитися, але Бекенбауер, який вас обожнює, має очолити збірну світу, і йому це буде зробити легко.

Вважалося так, що Бекенбауер – головний тренер команди зірок світу. У нього були югослави, які тренували, працювали зі збірною теж. Там був штаб, у якому було, по-моєму, чоловік п'ять-шість. Але листи із запрошенням ішли тоді від Олега і від імені Франца Бекенбауера, як головного тренера збірної зірок світу. А це лестило всім.

– Хто з тих, хто приїхав, запам'ятався найбільше? Штіліке, Брайтнер, Пфафф... Може, згадаєте про них щось?

– Брайтнер своїм літаком. По-моєму, брат просив, дзвонив Динамо, щоб там смугу забезпечили. А ось що стосується, дійсно, шоу, це без перебільшення, Пфафф – своєю чарівністю, своєю винахідливістю воротаря. Особливо чого варте, коли Олег опинився біля нього, і він починає стягувати свою футболку і простягає йому: "Одягай, ставай у ворота, а я піду у напад" – цьому аплодував стадіон.

Лобановський, коли ми з ним розмовляли в його кімнатці там на "Динамо", говорив:

"Та чому ми повинні проводити прощальний матч Олегу? Чому ми не провели Колотову, Веремєєву? Чому повинні?" Я кажу: "А це я вас маю запитати, Валерію Васильовичу, справедливий ви наш. Чому ви не провели?"

Він розводить руками, йому нема чого відповісти. А я кажу, тому що треба за життя проводити такі матчі, щоб вони самі тішилися і людей тішити, і щоб хлопчаки бачили, як проводжають героїв справжніх. Не тільки героїв плавки чавуну, а й футбольного поля. Я кажу:

"Так чому не провели?". Він зам'явся: "Нам, ну не дали проводити таких матчів". Я відповів: "Васильовичу, так треба ж із когось починати. Давайте почнемо з Блохіна".

Він покрутив головою, знизав плечима, нічого не сказав.

Пізніше, за 15 хвилин до розминки, Лобановський мені каже:

"Деві, ви згодні з тим, що це шоу?". Я: "Васильовичу, звісно, якоюсь мірою це шоу, це ж не битва, щоб всі сили віддати". "Ну а раз шоу, значить, як вам бачиться результат?"

Я зрозумів, на що він мене провокує, ледве стримуючись від сміху кажу:

"Васильовичу, і це пропонуєте ви мені, щоб я озвучив нічейку".

Ми обидва грохнули зі сміху, потиснули руки.

– Чого не вистачає Динамо, щоб зараз із ним були нові Лобановські, Блохіни, Беланови?

– Щодо Лобановського розумієте, в чому справа... Я-то спілкувався, що з ним, що з Базилевичем. Тобто ми розмовляли, як то кажуть, стоячи на землі, утрьох і Зеленцов четвертий. І що сам на сам, що на кухні, що для преси, що не для преси. Але я тільки згодом почав розуміти, що не знав про те, що спілкувався з генієм.

Одного разу біля могилки Васильовича сиділи я й Ада Лобановська. Донька з чоловіком була далеко. Це була якась одна з річниць, якісь уже пізні роки... Розмовляли, щось згадували. І я Аді ставлю таке запитання:

"Адочко, дайте відповідь, як на духу, ви хоча б розуміли, хто поруч із вами жив?". І вона, не замислюючись, мені відповіла: "Деві, не до кінця".

Тобто, розумієте, з часом стає тільки зрозуміло. Напевно, такі Лобановські народжуються раз на якесь ліття. Ну, а тим більше Блохіни, візьміть його довгограючу форму. 75-86 – це ж просто диво.

– Деві, я хотів би завершити одним простим запитанням. Що б ви побажали київському Динамо? Скажімо так, хоча б цього року?

– Давайте так. Хоча б цього року я побажав би виходити на кожен матч, як на останній. Особливо на кубкові матчі. І завоювати спочатку посуд для нагород, як кажуть футболісти, так? А потім хоча б одну з нагород.