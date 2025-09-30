Повинен бути кращим за батька: Маркевич – про гру українського нападника на юнацькому ЧС-2025

Відомий український тренер Мирон Маркевич оцінив гру нападника юнацької збірної України Олександра Пищуру на чемпіонаті світу-2025, де він відзначився голом у стартовому турі.

Цитує Маркевича "Український футбол".

"Гра Олександра Пищура-молодшого? Він повинен бути кращим за батька. Батько ж недаремно його виховував. З таким зростом [204 сантиметри – прим.] нині футболістів дуже мало у нас, тож, будемо надіятися, що в Пищура-молодшого все вийде. Він чистий форвард і дуже якісний гол забив Південній Кореї", – сказав він.

Також тренер вірить у перемогу "синьо-жовтих" у матчі 2 туру проти Панами.

"Україна переможе, а рахунок… Побачимо. Основне – очки, треба три пункти здобути та спокійно далі готуватися до наступної гри", – сказав Маркевич.

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть у вівторок, 30 вересня, проти збірної Панами. Початок – о 23:00 за київським часом.

Раніше видатний екстренер Волині Віталій Кварцяний прокоментував відсутність у заявці України Тараса Михавка.