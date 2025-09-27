Кварцяний: Без Михавка Динамо взагалі не грає

Відомий український тренер Віталій Кварцяний розкритикував керівництво Динамо Київ за те, що вони не відпустили захисника Тараса Михавка на чемпіонат світу U-20.

Слова тренера наводить Blik.

"Треба тверезо дивитися на ситуацію. Динамо без Михавка взагалі не грає. Хоча у них 3000 футболістів, 77 тренерів, 20 лікарів, 30 масажистів, 102 консультанти і 55 радників біля Суркіса. І вони, ось ці поважні люди, не могли відпустити Михавка до збірної?

Тарас – це хороший футболіст. Можливо, на цьому турнірі він розквітнув би ще більше. А Динамо не може Оболонь обіграти, не може обіграти Олександрію й ледве повзає по полю. Михавко навпаки б відпочив, поїхавши в Чилі та показавши себе. Скоро йому буде 21 рік, і він ніколи на цьому турнірі вже не зіграє. А життя одне", – заявив Кварцяний.