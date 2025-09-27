Українська правда
Кварцяний: Без Михавка Динамо взагалі не грає

Олег Дідух — 27 вересня 2025, 12:46
Кварцяний: Без Михавка Динамо взагалі не грає
Тарас Михавко
ФК Динамо

Відомий український тренер Віталій Кварцяний розкритикував керівництво Динамо Київ за те, що вони не відпустили захисника Тараса Михавка на чемпіонат світу U-20.

Слова тренера наводить Blik.

"Треба тверезо дивитися на ситуацію. Динамо без Михавка взагалі не грає. Хоча у них 3000 футболістів, 77 тренерів, 20 лікарів, 30 масажистів, 102 консультанти і 55 радників біля Суркіса. І вони, ось ці поважні люди, не могли відпустити Михавка до збірної?

Тарас – це хороший футболіст. Можливо, на цьому турнірі він розквітнув би ще більше. А Динамо не може Оболонь обіграти, не може обіграти Олександрію й ледве повзає по полю. Михавко навпаки б відпочив, поїхавши в Чилі та показавши себе. Скоро йому буде 21 рік, і він ніколи на цьому турнірі вже не зіграє. А життя одне", – заявив Кварцяний.

Нагадаємо, чемпіонат світу U-20 2025 року стартує в суботу, 27 вересня.

