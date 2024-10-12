Маркевич: Україна не дала нічого зробити Кварацхелії

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич прокоментував перемогу команди Сергія Реброва 1:0 над Грузією у третьому турі Ліги націй.

Екснаставника Карпат цитує sport-express.ua.

"Україна в матчі проти Грузії дуже надійно зіграла в обороні й саме тому, я так думаю, у підсумку й перемогла. Не дали нічого зробити тому Кварацхелії та й усе. Проглядалася дисципліна і бажання перемогти. Було налаштування і по самовіддачі питань до хлопців не може бути. Знаєте, я навіть і не пам’ятаю, коли ми востаннє грали на нуль позаду.

Мені дуже сподобалося, що дійсно кожен гравець намагався грати на оборону, намагався відбирати м’яча у грузинів, коли ті намагалися пресингувати. Давно я такого не бачив, щоб навіть Мудрик та Шапаренко були досить агресивні у відборі. От тому і "погасили" грузинів, а команда у них нині дійсно дуже хороша", – сказав Маркевич.