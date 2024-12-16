Маркевич поділився враженнями від групи відбору збірної України на ЧС-2026

Екснаставник збірної України та харківського Металіста Мирон Маркевич прокоментував результат жеребкування відбіркової групи на чемпіонат світу-2026 для збірної України.

Слова спеціаліста передає видання Sport.ua.

"Багато залежатиме від того, яка збірна буде четвертим учасником в нашій групі. Якщо французи, то з ними буде складніше, саме вони будуть фаворитами. А ось з хорватами реально можна поборотися за перше місце. Я не думаю, що до вересня 2025 року в українській збірній слід очікувати кадрових змін", – сказав Маркевич.

Мирон Богданович також впевнений, що нинішній головний тренер збірної України Сергій Ребров у відборі зробить ставку на гравців, які були у розпорядженні в останніх матчах Ліги Націй.

"Керманич Сергій Ребров буде робити ставку на гравців, які були в його розпорядженні останнім часом. На мій погляд, в української збірної – збалансований склад, в ній зібрані найкращі наші футболісти, що виступають в УПЛ та за кордоном", – заявив спеціаліст.

Підсумовуючи, Маркевич побажав національній команді більш вимогливо відноситись до тренувань та обов’язків, щоб замахнутись на завоювання прямої путівки на Мундіаль-2026.

"Побажаю їм ще більш вимогливо відноситися до своїх обов’язків на тренуваннях, щоб обходилося без травм й можна було додавати й замахнутися на завоювання прямої путівки на світовий футбольний форум", – підсумував Маркевич.

Нагадаємо, у п’ятницю, 13 грудня, відбулось жеребкування відбіркового турніру на чемпіонат світу-2026, який прийматимуть Мексика, США та Канада. Збірна України потрапила до групи D, де зіграє із переможцем пари Франція/Хорватія, Ісландією та Азербайджаном.

Додамо, що вже сформований розклад матчів національної команди у цьому відборі.