В ЛЧ ніяких шансів не буде: Маркевич категорично висловився на рахунок Шахтаря

Легендарний український тренер Мирон Маркевич вважає, що якщо Шахтар не покращить свою гру в захисті, то не зможе подолати основний етап Ліги чемпіонів.

Своїми думками про стан "гірників" на старті сезону Маркевич поділився в інтерв’ю "Українському футболу".

" У Шахтаря проблема в обороні. Всі гравці тільки з м’ячем хочуть грати, а без м’яча не дуже. Щоб достойно виступити в єврокубках – треба суттєво додавати. У Лізі чемпіонів у Шахтаря круті суперники, і якщо вони продовжать так грати, то шансів ніяких не буде", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, Шахтар програв два з чотирьох матчів на початку сезону-2024/25. У 5 турі "гірники" першими забили Кривбасу, але матч перенесли на невизначений термін через затяжну повітряну тривогу.

В основному етапі Ліги чемпіонів Шахтар зіграє проти Баварії (вдома), Боруссії Дортмунд (на виїзді), Аталанти (вдома), Арсеналу (на виїзді), Янг Бойз (вдома), ПСВ (на виїзді), Бреста (вдома) та Болоньї (на виїзді).