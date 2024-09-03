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В ЛЧ ніяких шансів не буде: Маркевич категорично висловився на рахунок Шахтаря

Ігор Чернявський — 3 вересня, 14:05
В ЛЧ ніяких шансів не буде: Маркевич категорично висловився на рахунок Шахтаря
ФК Карпати

Легендарний український тренер Мирон Маркевич вважає, що якщо Шахтар не покращить свою гру в захисті, то не зможе подолати основний етап Ліги чемпіонів.

Своїми думками про стан "гірників" на старті сезону Маркевич поділився в інтерв’ю "Українському футболу".

"У Шахтаря проблема в обороні. Всі гравці тільки з м’ячем хочуть грати, а без м’яча не дуже. Щоб достойно виступити в єврокубках – треба суттєво додавати. У Лізі чемпіонів у Шахтаря круті суперники, і якщо вони продовжать так грати, то шансів ніяких не буде", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, Шахтар програв два з чотирьох матчів на початку сезону-2024/25. У 5 турі "гірники" першими забили Кривбасу, але матч перенесли на невизначений термін через затяжну повітряну тривогу.

В основному етапі Ліги чемпіонів Шахтар зіграє проти Баварії (вдома), Боруссії Дортмунд (на виїзді), Аталанти (вдома), Арсеналу (на виїзді), Янг Бойз (вдома), ПСВ (на виїзді), Бреста (вдома) та Болоньї (на виїзді).

Мирон Маркевич Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25

Мирон Маркевич

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