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Легендарний нідерландський експівзахисник є кандидатом на посаду головного тренера збірної Бельгії

Микола Літвінов — 20 липня 2026, 21:45
Легендарний нідерландський експівзахисник є кандидатом на посаду головного тренера збірної Бельгії
Марк ван Боммел
Getty Images

Легендарний нідерландець Марк ван Боммел може очолити збірну Бельгії.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Як зазначається, він є одним із головних кандидатів на цю посаду. За даними Ніколи Скіри, Королівська бельгійська футбольна асоціація вже розпочала переговори з нідерландським фахівцем та запропонувала йому угоду до закінчення чемпіонату Європи-2028, який пройде у Великій Британії та Ірландії.

Нагадаємо, що Руді Гарсія покинув посаду наставника збірної Бельгії. Після того як термін контракту добіг кінця, сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

Додамо, що "Червоні дияволи" вилетіли з цьогорічної світової першості у півфіналі, поступившись Іспанії (1:2), яка в підсумку стала чемпіоном світу.

Варто відзначити, що ван Боммел востаннє тренував ще у 2024 році, після того як попрощався з бельгійським Антверпеном.

Напередодні стало відомо про інтерес до нідерландського фахівця з боку італійської Сампдорії.

збірна Бельгії з футболу Марк ван Боммел

збірна Бельгії з футболу

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