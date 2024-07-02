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Гію — про цілі в Челсі: Хочу виграти Лігу чемпіонів та АПЛ

Андрій Яросименко — 2 липня, 10:22
Гію — про цілі в Челсі: Хочу виграти Лігу чемпіонів та АПЛ

18-річний нападник Челсі Марк Гію сказав, що має намір виграти Лігу чемпіонів та Англійську Прем'єр-лігу за лондонську команду.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Мені приносить величезну радість підписання контракту з Челсі. Я не міг заснути минулої ночі перед мандрівкою сюди, бо був дуже схвильований. З дитинства я мріяв грати в Прем'єр-лізі та досягти успіху в Англії. Тепер у мене є можливість приєднатися до Челсі, і я докладу всіх зусиль, щоб стати успішним у клубі.
Думаю, що для початку, найважливіше це те що я адаптуюся до свого оточення, і потім, звичайно, я хочу виграти Лігу чемпіонів і Прем'єр-лігу за Челсі.
На особистому рівні я хочу допомогти команді якомога більше, забиваючи багато голів, і хочу стати найкращим центрфорвардом у світі", — сказав футболіст.

Нагадаємо, нещодавно лондонський клуб оголосив про придбання Марка Гію в Барселони всього за 6 мільйонів євро.

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