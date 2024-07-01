На перспективу: Челсі підписав 18-річного нападника Барселони

Вихованець Барселони Марк Гію став гравцем Челсі.

Про це лондонський клуб оголосив на своєму офіційному сайті.

Сторони домовилися про контракт на 5 років з можливістю продовження на ще один сезон. Вже невдовзі Марк приєднається до Челсі на передсезонних зборах.

For Marc Guiu and his grandfather, a move to the @PremierLeague and a club like Chelsea was always the dream destination.



Today, the Spanish striker has signed a five-year contract with the Blues. 💙 pic.twitter.com/pqOta2mT4j — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2024

У жовтні минулого року Гію провів дебют мрії за першу команди Барселони. Ще 17-річний на той момент нападник вийшов на заміну наприкінці матчу з Атлетіком, а вже через 33 секунди після появи на полі забив переможний гол.

За попередньою інформацією, Челсі придбав Гію в Барселони всього за 6 мільйонів євро, адже саме така клаусула була прописана в контракті випускника Ла Масії.