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На перспективу: Челсі підписав 18-річного нападника Барселони

Игорь Чернявский — 1 липня, 19:22
На перспективу: Челсі підписав 18-річного нападника Барселони

Вихованець Барселони Марк Гію став гравцем Челсі.

Про це лондонський клуб оголосив на своєму офіційному сайті.

Сторони домовилися про контракт на 5 років з можливістю продовження на ще один сезон. Вже невдовзі Марк приєднається до Челсі на передсезонних зборах.

У жовтні минулого року Гію провів дебют мрії за першу команди Барселони. Ще 17-річний на той момент нападник вийшов на заміну наприкінці матчу з Атлетіком, а вже через 33 секунди після появи на полі забив переможний гол.

За попередньою інформацією, Челсі придбав Гію в Барселони всього за 6 мільйонів євро, адже саме така клаусула була прописана в контракті випускника Ла Масії.

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