На перспективу: Челсі підписав 18-річного нападника Барселони
Вихованець Барселони Марк Гію став гравцем Челсі.
Про це лондонський клуб оголосив на своєму офіційному сайті.
Сторони домовилися про контракт на 5 років з можливістю продовження на ще один сезон. Вже невдовзі Марк приєднається до Челсі на передсезонних зборах.
У жовтні минулого року Гію провів дебют мрії за першу команди Барселони. Ще 17-річний на той момент нападник вийшов на заміну наприкінці матчу з Атлетіком, а вже через 33 секунди після появи на полі забив переможний гол.
За попередньою інформацією, Челсі придбав Гію в Барселони всього за 6 мільйонів євро, адже саме така клаусула була прописана в контракті випускника Ла Масії.