Центрбек Лаціо зацікавив клуби АПЛ

Володимир Варуха — 15 жовтня 2025, 19:30
Маріо Хіла
S.S. Lazio

Захисник Лаціо Маріо Хіла потрапив у сферу інтересів клубів англійської Прем’єр-ліги.

Про це повідомляє Football Insider.

За 23-річним іспанцем уважно стежать лондонський Челсі та Брайтон.

Хіла перейшов до Лаціо з мадридського Реала у 2022 році за 6 мільйонів євро і швидко зарекомендував себе як один із найперспективніших центрбеків Серії А.

У поточному сезоні захисник провів 6 матчів у всіх турнірах, зігравши 534 хвилини. Його стабільна гра та впевнені дії в обороні викликали інтерес з боку англійських грандів.

Раніше Маріо Хіла виступав за Реал Мадрид Кастілья, а також пройшов усі юнацькі команди королівського клубу.

Також Челсі цікавиться вінгером Ювентусу.

Лаціо Футбольні трансфери

Лаціо

