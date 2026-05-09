Лаціо – Інтер. Де та коли дивитися матч 36 туру Серії А

У суботу, 9 травня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі відбудеться матч 36 туру італійської Серії А, в якому місцевий Лаціо прийматиме міланський Інтер.

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 19:00 за київським часом.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Інтер, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,83. На успіх Лаціо можна поставити з коефіцієнтом 4,70, на нічию – 3,69.

Зазначимо, що Лаціо посідає 8 місце в Серії А, маючи в активі 51 очко. Натомість Інтер із 82 балами вже гарантував собі чемпіонський титул.

