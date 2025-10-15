Українська правда
Челсі зацікавився вінгером Ювентусу

Володимир Варуха — 15 жовтня 2025, 18:53
Кенан Йилдиз
Juventus

Лондонський Челсі хоче переманити Кенана Їлдиза з Ювентуса.

Про це повідомляє Tuttosport.

Перемовини між турецьким вінгером та туринським клубом про продовження контракту зайшли у глухий кут через фінансові розбіжності.

Нині Їлдиз отримує 1,5 мільйона євро на рік, але його представники вимагають підвищення до 5 мільйонів. Ювентус наразі готовий платити лише 2 мільйони, що суттєво нижче очікувань футболіста.

У ситуацію намагається втрутитися Челсі, який пропонує турку 10 мільйонів євро разом із бонусами. Повідомляється, що особисто власник лондонського клубу Тодд Боелі зацікавлений у підписанні молодого таланту.

Чинна угода Кенана Їлдиза з туринцями діє до 2029 року, тож сторони ще мають час знайти компроміс.

Раніше повідомлялося, що Челсі готує новий контракт для свого опорний.

