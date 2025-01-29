Пушич – про зміну тренера у Боруссії Дортмунд: Це не має значення

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував поєдинок Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд на тлі зміни тренера у стані "джмелів".

Слова фахівця наводить офіційний сайт "гірників".

"Завжди цікаво стикатися із ситуацією, коли тренер змінюється за тиждень до гри. Вони провели один матч з Вердером, тож ми могли подивитися його. Я не думаю, що буде дуже велика різниця, тому що команда є командою, яка вже грала з певною структурою, певною системою.



Деталі можуть відрізнятися, але я не думаю, що завтра вони раптом гратимуть з п’ятьма або шістьма захисниками. У будь-якому разі це не має значення, якщо говорити чесно.



Як я вже казав, тільки від нас залежить те, як швидко зможемо розпізнати дії суперника й наскільки швидко будемо діяти, працювати на максимумі наших можливостей, щоб змагатися з дуже хорошим опонентом". – розповів Пушич.