Мареска оцінив гру Мудрика у матчі 7 туру АПЛ проти Ноттінгема

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска задоволений грою українського вінгера Михайла Мудрика у матчі 7 туру АПЛ проти Ноттінгема.

Його слова передає Football.london.

"Джейдон був дуже хорошим, Ноні був дуже хорошим, і коли Михайло був на полі, він був дуже хорошим. Задоволений усіма ними", – сказав наставник.

Мудрик з'явився на полі на 90 хвилині, та відіграв 15 хвилин компенсованого арбітром часу. У сезоні-2024/25 він провів за "синіх" 8 матчів, відзначившись трьома асистами.

Нагадаємо, напередодні 23-річний українець потрапив у рейтинг найбільш переоцінених гравців в історії.