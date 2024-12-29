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Челсі виставив божевільний цінник на свого резервіста

Володимир Максименко — 29 грудня 2024, 15:32
Челсі виставив божевільний цінник на свого резервіста
Карні Чуквуемека
Бен Джейкобс

Лондонський Челсі готовий продати Карні Чуквуемеку та виставив цінник за півзахисника.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

"Сині" вимагають за свого резервіста 40 мільйонів євро. Зазначимо, що хавбек перейшов до стану лондонців влітку 2022 року за вдвічі меншу суму.

Цього сезону Чуквуемека зіграв всього п'ять матчів у всіх турнірах, але жодного разу не виходив на поле в межах АПЛ.

Окрім того, Челсі не розглядає варіант оренди футболіста - тільки повноцінний трансфер.

Раніше головний тренер лондонців Енцо Мареска назвав футболістів, що можуть залишити клуб.

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