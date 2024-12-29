Челсі виставив божевільний цінник на свого резервіста

Лондонський Челсі готовий продати Карні Чуквуемеку та виставив цінник за півзахисника.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

"Сині" вимагають за свого резервіста 40 мільйонів євро. Зазначимо, що хавбек перейшов до стану лондонців влітку 2022 року за вдвічі меншу суму.

Carney Chukwuemeka is available for a January exit, but Chelsea are not considering a cut-price sale. It means a permanent transfer will require Chukwuemeka’s £40m release clause to be paid.#CFC paid Aston Villa £20m and believe Chukwuemeka, despite limited opportunities, has… pic.twitter.com/Od6tYT14nr — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 28, 2024

Цього сезону Чуквуемека зіграв всього п'ять матчів у всіх турнірах, але жодного разу не виходив на поле в межах АПЛ.

Окрім того, Челсі не розглядає варіант оренди футболіста - тільки повноцінний трансфер.

Раніше головний тренер лондонців Енцо Мареска назвав футболістів, що можуть залишити клуб.