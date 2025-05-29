Мареска – про перемогу в Лізі конференцій: Це має стати відправною точкою

Головний тренер Челсі Енцо Мареска висловився про перемогу команди над Бетісом у фіналі Ліги конференцій та розповів, на що вона повинна вплинути.

Думку фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Ця перемога повинна стати точкою відліку. Ми повинні створювати менталітет переможця саме у таких матчах – виграш трофея повинен зробити нас сильніше.

Команда суттєво додала з того часу, як ми почали працювати разом. Звісно, деякі перемоги були відверто дивакуватими, але таким молодим командам, як Челсі, іноді треба постраждати заради них", – розповів Мареска.

Окрім того, італієць оцінив дії Коула Палмера, який у другій частині сезону АПЛ дещо втратив свою форму.

"Він мав важкий період, але все те, що він пережив, повинно зробити його сильнішим. Коул вміє вирішувати долі матчів голами та пасами. Сьогодні два його асисти були дуже доречними", – резюмував Мареска.

Нагадаємо, що хавбек Челсі Коул Палмер був визнаний гравцем матчу у фіналі Ліги конференцій.

Раніше стало відомо, що своїм тріумфом лондонці перервали 24-річну серію домінування іспанців у єврокубкових фіналах.