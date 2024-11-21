Йому треба покращити деякі речі: Мареска назвав недолік Мудрика

Наставник Челсі Енцо Мареска назвав головну проблему українського вінгера Михайла Мудрика у грі за лондонський клуб, наголосивши, що йому потрібно покращити деякі речі в обороні.

Слова головного тренера "синіх" наводить OneFootball.

"Мудрик не грає з самого початку гри, але він отримує ігровий час. В обороні йому потрібно покращити деякі речі, але це стосується не тільки Мудрика.

Нашим вінгерам треба вміти проникати у штрафний майданчик суперника. Спочатку їм було важко, але зараз у них це виходить набагато краще. Кожен такий, як є. Міша трохи сором'язливий, але коли він з нами, він в порядку", – сказав Мареска.

Раніше повідомлялося, що Мудрик увійшов до п'ятірки найшвидших гравців цього сезону Англійської Прем'єр-ліги.

Зауважимо, що Челсі, за який виступає Мудрик розташувався на третій сходинці АПЛ. Відставання від лідируючого Ліверпуля наразі складає 9 очок. Українець 7 разів виходив на поле в межах чемпіонату Англії, переважно з лави для запасних, результативними діями не відзначився.