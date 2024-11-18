Мудрик увійшов до п'ятірки найшвидших гравців АПЛ

Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик увійшов до п'ятірки найшвидших гравців цього сезону Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє статистичне видання Squawka.

Пікова швидкість українського півзахисника в матчі АПЛ досягла 35,79 км на годину. Водночас найшвидшим гравцем Прем'єр-ліги-2024/2025 наразі є захисник Тоттенгема Мікі ван де Вен, який зумів продемонструвати показник в 37,12 км/год.

Напередодні Михайло Мудрик був визнаний "Левом матчу" збірної України проти Грузії у 5 турі Ліги націй. Українець виконав простріл під автогол Квірквелії та допоміг "синьо-жовтим" здобути нічийний результат.

Зауважимо, що Челсі, за який виступає Мудрик розташувався на третій сходинці АПЛ. Відставання від лідируючого Ліверпуля наразі складає 9 очок. Українець 7 разів виходив на поле в межах чемпіонату Англії, переважно з лави для запасних, результативними діями не відзначився.

Наступну гру "сині" проведуть у суботу, 23 листопада, проти Лестера. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.