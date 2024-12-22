Забарний з перших хвилин зіграє за Борнмут у матчі проти Челсі

Український захисник Ілля Забарний вийде у стартовому складі Борнмута на матч 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед.

Про це повідомила клубна пресслужба "вишень".

Зустріч розпочнеться о 16:00 за Києвом.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв 16 матчів матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється в 32 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що керівництво Тоттенгема в січні планує провести переговори щодо трансферу Забарного.