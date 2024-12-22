Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Забарний з перших хвилин зіграє за Борнмут у матчі проти Челсі

Олексій Мурзак — 22 грудня 2024, 15:14
Забарний з перших хвилин зіграє за Борнмут у матчі проти Челсі
Ілля Забарний
Getty Images

Український захисник Ілля Забарний вийде у стартовому складі Борнмута на матч 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед.

Про це повідомила клубна пресслужба "вишень".

Зустріч розпочнеться о 16:00 за Києвом.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв 16 матчів матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється в 32 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що керівництво Тоттенгема в січні планує провести переговори щодо трансферу Забарного.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний Манчестер Юнайтед

Ілля Забарний

Реал Мадрид зацікавлений у підписанні центрального захисника Лаціо
ПСЖ зацікавлений у трансфері гравця збірної України
Тоттенгем у січні планує провести переговори щодо трансферу Забарного та навіть підготував план "Б"
Уболівальники Борнмута визнали Забарного найкращим гравцем матчу з Вест Гемом
Ексгравець Арсенала: Забарний – захисник топрівня

Останні новини