Розгром від ПСЖ став останньою краплею: Гавр відсторонив тренера та звільнив президента

Французький Гавр оголосив про відсторонення головного тренера Дідьє Дігара від виконання обов'язків. Це сталося після розгромної поразки від ПСЖ (1:5) у 9 турі Ліги 1.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Виконувачем обов'язків головного тренера призначено Жаїра Карама, який наразі обіймає посаду директора академії Гавра. Він очолить першу команду вже в понеділок, 2 листопада, коли футболісти повернуться до тренувань.

Водночас клуб повідомив про відставку президента Жана-Мішеля Русьє. Її мають офіційно затвердити на засіданні ради директорів у четвер, 5 листопада.

Надалі обов'язки генерального директора повністю виконуватиме Ясін Алауї. Він відповідатиме за адміністративну та спортивну діяльність клубу. Нового президента та генерального директора призначать найближчим часом.

Гавр невдало розпочав сезон у чемпіонаті Франції. Після дев'яти турів команда набрала лише два очки та посідає останнє, 18-те місце в турнірній таблиці.

Дігар очолював команду з літа 2024 року. За цей час під його керівництвом Гавр провів 79 матчів: здобув 17 перемог, 20 разів зіграв унічию та зазнав 42 поразок.

40-річний фахівець є вихованцем Гавра. До початку тренерської кар'єри він виступав за клуб і провів у його складі 82 матчі.

Водночас французьке видання L'Équipe повідомляє, що Дідьє Дігара звільнили з посади головного тренера.

До цього стало відомо, що Ланс заборонив власним фанатам відвідувати виїзний матч 9 туру Ла Ліги проти Лілля.