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Спортдир Гавра пішов у відставку слідом за тренером і президентом

Олег Дідух — 2 листопада 2026, 13:54
Спортдир Гавра пішов у відставку слідом за тренером і президентом
Демба Ба
Getty Images

Спортивний директор Гавра Демба Ба вирішив подати у відставку.

Про це повідомляє L'Equipe.

Напередодні Гавр оголосив про звільнення головного тренера Дідьє Дігара та президента клубу Жана-Мішелья Рузьє. Проте, як виявилося, на цьому перестановки на ключових посадах у клубі не завершилися: Демба Ба вирішив подати у відставку.

41-річний фахівець став спортивним директором Гавра лише в липні поточного року, проте він вирішив подати у відставку, оскільки того проєкту, в який його запрошували, де-факто вже не існує. Посаду спортивного директора Гавра після відставки Ба обійме його асистент Кентен Розьє.

Наразі Гавр посідає останнє місце в турнірній таблиці Ліги 1, набравши всього 2 очки у 9 матчах.

Гавр Демба Ба

Гавр

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