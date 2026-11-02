Спортдир Гавра пішов у відставку слідом за тренером і президентом

Спортивний директор Гавра Демба Ба вирішив подати у відставку.

Про це повідомляє L'Equipe.

Напередодні Гавр оголосив про звільнення головного тренера Дідьє Дігара та президента клубу Жана-Мішелья Рузьє. Проте, як виявилося, на цьому перестановки на ключових посадах у клубі не завершилися: Демба Ба вирішив подати у відставку.

41-річний фахівець став спортивним директором Гавра лише в липні поточного року, проте він вирішив подати у відставку, оскільки того проєкту, в який його запрошували, де-факто вже не існує. Посаду спортивного директора Гавра після відставки Ба обійме його асистент Кентен Розьє.

Наразі Гавр посідає останнє місце в турнірній таблиці Ліги 1, набравши всього 2 очки у 9 матчах.