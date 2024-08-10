Манчестер Юнайтед узгодив з Баварією трансфер де Лігта
Баварія та Манчестер Юнайтед домовитися про ціну трансферу нідерландського захисника Маттейса де Лігта.
Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.
За перехід 24-річного нідерландця манкуніанці заплатять 45 млн євро. Ще 5 млн передбачені у вигляді бонусів, які легко отримати.
Найближчими днями гравець пройде медогляд в МЮ.
Зазначимо, що чинний контракт Маттейса з Баварією розрахований до літа 2027 року. У минулому сезоні він відіграв 22 матчі у Бундесліги та забив 2 м'ячі.
Раніше повідомлялося, що майже 60 тисяч уболівальників Баварії підписали петицію, щоб де Лігт залишився у команді.