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Манчестер Юнайтед узгодив з Баварією трансфер де Лігта

Олександр Булава — 10 серпня, 16:53
Манчестер Юнайтед узгодив з Баварією трансфер де Лігта

Баварія та Манчестер Юнайтед домовитися про ціну трансферу нідерландського захисника Маттейса де Лігта.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За перехід 24-річного нідерландця манкуніанці заплатять 45 млн євро. Ще 5 млн передбачені у вигляді бонусів, які легко отримати.

Найближчими днями гравець пройде медогляд в МЮ.

Зазначимо, що чинний контракт Маттейса з Баварією розрахований до літа 2027 року. У минулому сезоні він відіграв 22 матчі у Бундесліги та забив 2 м'ячі.

Раніше повідомлялося, що майже 60 тисяч уболівальників Баварії підписали петицію, щоб де Лігт залишився у команді.

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