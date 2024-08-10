Манчестер Юнайтед узгодив з Баварією трансфер де Лігта

Баварія та Манчестер Юнайтед домовитися про ціну трансферу нідерландського захисника Маттейса де Лігта.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За перехід 24-річного нідерландця манкуніанці заплатять 45 млн євро. Ще 5 млн передбачені у вигляді бонусів, які легко отримати.

Найближчими днями гравець пройде медогляд в МЮ.

🚨🔴 DONE DEAL: Matthijs de Ligt will join @ManUtd with immediate effect!



…. after the total agreement between #MUFC and FC Bayern has been reached now. It was close as revealed yesterday. Now done after @David_Ornstein and confirmed.



▫️Transfer fee: €45m + €5m add-ons.… pic.twitter.com/xXM52SLoSa — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 10, 2024

Зазначимо, що чинний контракт Маттейса з Баварією розрахований до літа 2027 року. У минулому сезоні він відіграв 22 матчі у Бундесліги та забив 2 м'ячі.

Раніше повідомлялося, що майже 60 тисяч уболівальників Баварії підписали петицію, щоб де Лігт залишився у команді.