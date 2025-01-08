Діалло продовжить контракт з Манчестер Юнайтед

22-річний вінгер Манчестер Юнайтед Амад Діалло цього тижня підпише новий контракт з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони досягли згоди щодо умов нової угоди, за якою івуарійський гравець отримає підвищену зарплату. Зазначається, що новий контракт буде довгостроковим.

Футболіст залишається ключовою частиною проєкту. У поточному сезоні на його рахунку 6 голів та 7 асистів у 27 матчах.

Напередодні Манчестер Юнайтед з голом Діалло розписав мирову з Ліверпулем (2:2). Манкуніанці наразі посідають тринадцяте місце, маючи в активі 23 бали.