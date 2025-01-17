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Діалло – наймолодший автор хеттрику на "Олд Траффорд" в історії Манчестер Юнайтед

Олексій Погорелов — 17 січня 2025, 12:24
Діалло – наймолодший автор хеттрику на Олд Траффорд в історії Манчестер Юнайтед
Амад Діалло
Манчестер Юнайтед

Вінгер Манчестер Юнайтед Амад Діалло записав на свій рахунок досягнення, ставши наймолодшим в історії клубу автором хеттрику в АПЛ на "Олд Траффорд".

Про цей рекорд футболіста ліга повідомила в соцмережах.

Івуарійський гравець став рекордсменом у віці 22 років та 189 днів. Варто зазначити, що для Амада цей хеттрик став першим на дорослому рівні.

Він також став першим автором хеттрику в АПЛ у складі МЮ з 2022 року. Тоді у матчі з Норвічем трьома голами відзначився Кріштіану Роналду.

До того ж, за інформацією Opta, Діалло став лише третім гравцем в історії АПЛ, який забив три голи в останні 10 хвилин матчу.

Цікаво, що іншими двома такими гравцями також манкуніанцями: Оле Гуннар Сульшер у грі з Ноттінгем Форест (лютий 1999 року) та Вейн Руні у матчі з Халл Сіті (січень 2010 року).

Нагадаємо, що хеттрик Амада Діалло врятував Манчестер Юнайтед від поразки найгіршій команді АПЛ Саутгемптону. Його голи принесли команді Рубена Аморіма перемогу з рахунком 3:1.

Чемпіонат Англії, АПЛ Діалло Манчестер Юнайтед Олд Траффорд

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