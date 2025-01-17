Діалло – наймолодший автор хеттрику на "Олд Траффорд" в історії Манчестер Юнайтед

Вінгер Манчестер Юнайтед Амад Діалло записав на свій рахунок досягнення, ставши наймолодшим в історії клубу автором хеттрику в АПЛ на "Олд Траффорд".

Про цей рекорд футболіста ліга повідомила в соцмережах.

Івуарійський гравець став рекордсменом у віці 22 років та 189 днів. Варто зазначити, що для Амада цей хеттрик став першим на дорослому рівні.

Aged 22 years and 189 days, Amad has become Man Utd's youngest ever hat-trick scorer at Old Trafford in the Premier League ✨ pic.twitter.com/Bmd1a6CXfd — Premier League (@premierleague) January 16, 2025

Він також став першим автором хеттрику в АПЛ у складі МЮ з 2022 року. Тоді у матчі з Норвічем трьома голами відзначився Кріштіану Роналду.

До того ж, за інформацією Opta, Діалло став лише третім гравцем в історії АПЛ, який забив три голи в останні 10 хвилин матчу.

Цікаво, що іншими двома такими гравцями також манкуніанцями: Оле Гуннар Сульшер у грі з Ноттінгем Форест (лютий 1999 року) та Вейн Руні у матчі з Халл Сіті (січень 2010 року).

3 - Amad Diallo is the third player in Premier League history to score three times in the final 10 minutes of a game after Ole Gunnar Solskjaer v Nottingham Forest in February 1999 and Wayne Rooney v Hull City in January 2010, with all three instances being Manchester United… pic.twitter.com/ttCGlYKSWb — OptaJoe (@OptaJoe) January 16, 2025 3 - Amad Diallo is the third player in Premier League history to score three times in the final 10 minutes of a game after Ole Gunnar Solskjaer v Nottingham Forest in February 1999 and Wayne Rooney v Hull City in January 2010, with all three instances being Manchester United… pic.twitter.com/ttCGlYKSWb — OptaJoe (@OptaJoe) January 16, 2025

Нагадаємо, що хеттрик Амада Діалло врятував Манчестер Юнайтед від поразки найгіршій команді АПЛ Саутгемптону. Його голи принесли команді Рубена Аморіма перемогу з рахунком 3:1.