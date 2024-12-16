Манчестер Юнайтед розпочав розслідування через "злив" інформації про клуб у пресу

Манчестер Юнайтед та особисто Рубен Аморім розпочали внутрішнє розслідування через "злив" конфіденційної інформації про клуб у пресу.

Про це повідомляє Talksport.

Напередодні матчу проти Манчестер Сіті у британських ЗМІ з'явилась інформація із точним стартовим складом команди, який лише трьома гравцями відрізнявся від того, що випустив Аморім.

У зв'язку з цим португальський фахівець вже викликав на бесіду Гарначо та Діалло з метою знайти того, хто спілкувався із журналістами.

Цікаво, що саме Діалло став героєм матчу, заробивши пенальті та забивши вирішальний гол у ворота "містян".

Раніше брат Алехандро Гарначо вже звинувачувався у "зливі" інформації про клуб у ЗМІ.

Також стало відомо майбутнє Маркуса Рашфорда у МЮ.