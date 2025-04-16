Манчестер Юнайтед знайшов заміну Онана у Серії А

Манчестер Юнайтед розглядає варіант підписання воротаря Мілана та збірної Франції Майка Меньяна як заміну Андре Онана.

Про це повідомляє CaughtOffside.

За інформацією джерела, французький голкіпер може бути доступним влітку. Проте ним також цікавиться лондонський Челсі.

Нагадаємо, у попередньому турі Серії А Меньян зіштовхнувся з Хіменесом та втратив свідомість. Він зміг самостійно покинути поле, тому його забрали на ношах.

Чинний контракт воротаря завершується влітку 2026 року. У сезоні-2024/25 голкіпер зіграв 45 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 52 м'ячі та 12 разів зміг зберегти свої ворота у недоторканності.

Нагадаємо, після провальної гри проти Ліона в Лізі Європи Онана не потрапив до основи Манчестер Юнайтед на матч АПЛ проти Ньюкасла (1:4).