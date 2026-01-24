Українська правда
Баварія побореться з Ліверпулем за вінгера РБ Лейпциг

Володимир Максименко — 24 січня 2026, 11:41
Ян Діоманде
Ян Діоманде
instagram.com/diomandeyan77/

Вінгер Лейпцига Ян Діоманде став трансферною ціллю декількох провідних європейських клубів. 

Про це повідомили у Bild.

У послугах 19-річного хавбека зацікавлена Баварія, а конкуренцію мюнхенському колективу складе Ліверпуль. Раніше також ЗМІ писали про інтерес до Діоманде з боку Манчестер Юнайтед.

Контракт івуарійця з "биками" розраховано до літа 2030 року, а сума відступних складає 80 мільйонів євро. 

Цього сезону вінгер зіграв 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив сім м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що нападник Лейпцига Тімо Вернер близький до трансферу в МЛС.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Ліверпуль РБ Лейпциг Футбольні трансфери Баварія Мюнхен

