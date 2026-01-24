Баварія побореться з Ліверпулем за вінгера РБ Лейпциг

Вінгер Лейпцига Ян Діоманде став трансферною ціллю декількох провідних європейських клубів.

Про це повідомили у Bild.

У послугах 19-річного хавбека зацікавлена Баварія, а конкуренцію мюнхенському колективу складе Ліверпуль. Раніше також ЗМІ писали про інтерес до Діоманде з боку Манчестер Юнайтед.

Контракт івуарійця з "биками" розраховано до літа 2030 року, а сума відступних складає 80 мільйонів євро.

Цього сезону вінгер зіграв 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив сім м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що нападник Лейпцига Тімо Вернер близький до трансферу в МЛС.