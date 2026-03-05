Ліверпуль цікавиться молодим талантом Лейпцига: івуарійський 19-річний вінгер може замінити Салаха

Англійський Ліверпуль розпочав пошуки нового вінгера на випадок літнього відходу Мохаммеда Салаха та Федеріко К'єзи, звернувши увагу на 19-річного гравця німецького Лейпцига Яна Діоманде.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Скаути вже активно стежать за лівим вінгером, а між сторонами навіть відбулися перші переговори. "Бики" вимагають за свого гравця до 100 мільйонів євро. Наразі ж поточна ринкова вартість Діоманде оцінюється у 45 мільйонів євро (за даними Transfermarkt).

У поточному сезоні юний футболіст провів 27 матчів за Лейпциг в усіх турнірах. У них забив 10 голів та віддав 7 результативних передач. До Німеччини він перебрався у липні минулого року. Лейпциг придбав його в іспанського Леганеса за 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у послугах 19-річного гравця була і зацікавлена мюнхенська Баварія.