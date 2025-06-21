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МЮ розпочав переговори щодо трансферу чемпіона світу

Андрій Мошкун — 21 червня 2025, 13:14
МЮ розпочав переговори щодо трансферу чемпіона світу
Еміліано Мартінес
Getty Images

Манчестер Юнайтед прагне підсилити позицію голкіпера воротарем Астон Вілли Еміліано Мартінесом.

Про це пише Ніколо Скіра.

Мартінес вже встиг попрощатися з вболівальниками Астон Вілли, однак досі не зумів працевлаштуватися у новому клубі. На 32-річного воротаря є низка претендентів, зокрема, і МЮ.

"Червоні дияволи" звернулися до Астон Вілли з офіційним запитом щодо трансферу та дізналися суму відступних, яку бірмінгемці вимагають за воротаря. Наразі – переговори тривають.

У поточному сезоні на рахунку "Дібу" 53 зіграні матчі, 61 пропущений м’яч і 16 "сухих" ігор. Його контракт з бірмінгемським клубом чинний до 2029 року.

У 2022 році в складі національної збірної Аргентини Мартінес ставав чемпіоном світу. Також двічі визнавався найкращим воротарем світу за версією ФІФА.

Раніше повідомлялося про інтерес до Мартінеса від мадридського Атлетико.

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