МЮ розпочав переговори щодо трансферу чемпіона світу

Манчестер Юнайтед прагне підсилити позицію голкіпера воротарем Астон Вілли Еміліано Мартінесом.

Про це пише Ніколо Скіра.

Мартінес вже встиг попрощатися з вболівальниками Астон Вілли, однак досі не зумів працевлаштуватися у новому клубі. На 32-річного воротаря є низка претендентів, зокрема, і МЮ.

"Червоні дияволи" звернулися до Астон Вілли з офіційним запитом щодо трансферу та дізналися суму відступних, яку бірмінгемці вимагають за воротаря. Наразі – переговори тривають.

У поточному сезоні на рахунку "Дібу" 53 зіграні матчі, 61 пропущений м’яч і 16 "сухих" ігор. Його контракт з бірмінгемським клубом чинний до 2029 року.

У 2022 році в складі національної збірної Аргентини Мартінес ставав чемпіоном світу. Також двічі визнавався найкращим воротарем світу за версією ФІФА.

Раніше повідомлялося про інтерес до Мартінеса від мадридського Атлетико.