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Атлетико втрутився у боротьбу за найкращого голкіпера світу 2024 року

Олексій Мурзак — 20 травня 2025, 20:46
Атлетико втрутився у боротьбу за найкращого голкіпера світу 2024 року
Еміліано Мартінес
Getty Images

Воротар Астон Вілли Еміліано Мартінес, який ймовірно, невдовзі покине свій клуб, зацікавив мадридський Атлетико.

Про це повідомляє AS.

За інформацією видання, "матрацники" вже зробили запит щодо голкіпера. Головний тренер іспанського гранда Дієго Сімеоне виявляє інтерес до свого земляка.

У поточному сезоні Еміліано Мартінес зіграв 52 поєдинки за Астон Віллу в усіх турнірах, з яких 15 провів на нуль.

Раніше повідомлялося, що воротарем цікавиться Барселона та Манчестер Юнайтед.

Також 32-річний аргентинець уже отримав ряд пропозицій із Саудівської Аравії, проте хоче також оцінити можливість продовження кар’єри в Європі.

В 2022 і 2024 роках Мартінес визнавався найкращим воротарем світу за версією ФІФА.

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