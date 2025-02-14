Манчестер Юнайтед та Челсі слідкують за ситуацією з Осімхеном

Футболіст Наполі, який виступає за Галатасарай на правах оренди, може змінити клуб наступного літа.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За грою 26-річного нігерійського форварда спостерігає Манчестер Юнайтед та Челсі. Обидва англійські клуби мають намір підписати гравця в літнє трансферне вікно.

#ManchesterUnited and #Chelsea are monitoring Victor #Osimhen for the summer transfer window. He is at #Galatasaray from #Napoli on loan and he has a release clause of €75M. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 14, 2025

Сума викупу Осімхена, який зі скандалом пішов з Наполі влітку, складає 75 мільйонів євро. У таку ж суму гравця оцінює портал Transfermarkt.

У листопаді 2024 року повідомлялося, що стамбульський клуб має намір викупити нігерійського нападника.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Віктор Осімхен провів за Галатасарай 23 матчі в усіх турнірах, забив 17 голів та віддав 5 асистів.