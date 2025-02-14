Манчестер Юнайтед та Челсі слідкують за ситуацією з Осімхеном
Віктор Осімхен
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Футболіст Наполі, який виступає за Галатасарай на правах оренди, може змінити клуб наступного літа.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За грою 26-річного нігерійського форварда спостерігає Манчестер Юнайтед та Челсі. Обидва англійські клуби мають намір підписати гравця в літнє трансферне вікно.
Сума викупу Осімхена, який зі скандалом пішов з Наполі влітку, складає 75 мільйонів євро. У таку ж суму гравця оцінює портал Transfermarkt.
У листопаді 2024 року повідомлялося, що стамбульський клуб має намір викупити нігерійського нападника.
Зазначимо, що в нинішньому сезоні Віктор Осімхен провів за Галатасарай 23 матчі в усіх турнірах, забив 17 голів та віддав 5 асистів.