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Манчестер Юнайтед та Челсі слідкують за ситуацією з Осімхеном

Станіслав Лисак — 14 лютого 2025, 08:20
Віктор Осімхен
Віктор Осімхен
Getty Images

Футболіст Наполі, який виступає за Галатасарай на правах оренди, може змінити клуб наступного літа.

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Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За грою 26-річного нігерійського форварда спостерігає Манчестер Юнайтед та Челсі. Обидва англійські клуби мають намір підписати гравця в літнє трансферне вікно.

Сума викупу Осімхена, який зі скандалом пішов з Наполі влітку, складає 75 мільйонів євро. У таку ж суму гравця оцінює портал Transfermarkt.

У листопаді 2024 року повідомлялося, що стамбульський клуб має намір викупити нігерійського нападника.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Віктор Осімхен провів за Галатасарай 23 матчі в усіх турнірах, забив 17 голів та віддав 5 асистів.

Галатасарай Манчестер Юнайтед Наполі Челсі Віктор Осімхен

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