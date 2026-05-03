Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: хто фаворит у боротьбі за "бронзу" АПЛ?

Сьогодні, 3 травня, відбудеться один з ключових матчів Англійської Прем'єр-ліги у боротьбі за медалі, в якому в межах 35-го туру зустрінуться чинний чемпіон Ліверпуль та Манчестер Юнайтед.

Поєдинок розпочнеться о 17:30 за київським часом. На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом є МЮ з коефіцієнтом 2,31, тоді як успіх маркуніанців оцінений у 3,00, на нічию можна поставити з кефом – 3,79.

Зауважимо, що обидві команди перебувають у боротьбі за третє місце АПЛ. Наразі його посідають "червоні дияволи", у яких 61 очко. Ліверпуль же йде четвертим з 58 балами.

Раніше повідомлялося про те, що на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед Карріка може замінити Андоні Іраола.

