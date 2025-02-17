Зірковий півзахисник покине Манчестер Юнайтед вільним агентом

Відомий данський півзахисник Крістіан Еріксен покине Манчестер Юнайтед влітку 2025 року на правах вільного агента.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Контракт Еріксена діє до кінця поточного сезону та не буде продовжений. Незабаром 33-річний данець розпочне пошуки нового клубу.

🚨 Christian Eriksen will soon start exploring options for his next chapter, as he’s set to leave Man United at the end of the season.



His contract won’t be extended and Eriksen will be a free agent in the summer. pic.twitter.com/aDwrzbJiGB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2025

Еріксен виступає за Манчестер Юнайтед з липня 2022 року, він перейшов у клуб на правах вільного агента з Брентфорда.

У поточному сезоні на його рахунку 4 голи та 4 асисти у 21 матчі за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця збірної Данії наразі оцінюється в 6 мільйонів євро.

Раніше Манчестер Юнайтед уже намагався позбутися Еріксена під час січневого трансферного вікна, проте хавбек залишився у клубі.