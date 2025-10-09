Гру не ставлять за одну ніч, – Реткліфф розповів, скільки Аморім потребує часу в МЮ

Співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф висловився про те, скільки має часу Рубен Аморім в клубі, щоб досягти успіху.

Слова бізнесмена наводить ESPN.

"Він дійсно мав не найкращі сезони в кар'єрі. Рубену треба три роки, що довести, що він дійсно топтренер. Гру не ставлять за одну ніч. Подивіться на Мікеля Артету – його перші сезони в Арсеналі були жахливими", – розповів Реткліфф.

Нагадаємо. Рубена Аморіма було призначено у Манчестер Юнайтед у листопаді 2024 року.

З того часу команда зіграла 50 матчів у всіх турнірах, в яких 20 виграла, 21 програла та ще 9 разів зіграла внічию. Минулого сезону "манкуніанці" програли фінал Ліги Європи Тоттенгему.

Раніше повідомлялось, що Аморіма на чолі МЮ може замінити екстренер збірної Англії.