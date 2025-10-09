Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гру не ставлять за одну ніч, – Реткліфф розповів, скільки Аморім потребує часу в МЮ

Володимир Максименко — 9 жовтня 2025, 07:05
Гру не ставлять за одну ніч, – Реткліфф розповів, скільки Аморім потребує часу в МЮ
Рубен Аморім
Фото: Matt McNulty

Співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф висловився про те, скільки має часу Рубен Аморім в клубі, щоб досягти успіху. 

Слова бізнесмена наводить ESPN.

"Він дійсно мав не найкращі сезони в кар'єрі. Рубену треба три роки, що довести, що він дійсно топтренер. Гру не ставлять за одну ніч. Подивіться на Мікеля Артету – його перші сезони в Арсеналі були жахливими", – розповів Реткліфф.

Нагадаємо. Рубена Аморіма було призначено у Манчестер Юнайтед у листопаді 2024 року.

З того часу команда зіграла 50 матчів у всіх турнірах, в яких 20 виграла, 21 програла та ще 9 разів зіграла внічию. Минулого сезону "манкуніанці" програли фінал Ліги Європи Тоттенгему.

Раніше повідомлялось, що Аморіма на чолі МЮ може замінити екстренер збірної Англії.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Рубен Аморім Джим Реткліфф

Джим Реткліфф

Власник Манчестер Юнайтед поставив ультиматум Аморіму
Він запропонував новий контракт, – Аморім розповів про зустріч із власником Манчестер Юнайтед
Не змогли визначитися: фанати Манчестер Юнайтед передумали протестувати проти Реткліффа
Тоттенгем подав до суду на компанію співвласника Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед розпочав чергову хвилю звільнень одразу після поразки Тоттенгему

Останні новини