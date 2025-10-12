Українська правда
Глейзери можуть продати свою частку Манчестер Юнайтед – The Athletic

Володимир Максименко — 12 жовтня 2025, 12:13
Глейзери можуть продати свою частку Манчестер Юнайтед – The Athletic
"Олд Траффорд"
Сім'я Глейзерів, яка продовжує володіти 71,04% акцій Манчестер Юнайтед, може найближчими роками продати свій актив.

Про це повідомляє The Athletic.

Бізнесмени розглядають можливість продати свою частку до 2027 року, щоб максимізувати потенційний прибуток.

Річ у тому, що згідно з підписаними документами між Глейзерами та Реткліффом при придбанні британцем своєї частки, сторони зафіксували пункт "про перепродаж". Згідно з ним, до лютого 2027 року одна акція коштуватиме 33 долари, а після нього – ціна падатиме і у випадку, якщо з'явиться інвестор, що готовий придбати 100% Манчестер Юнайтед – обидві сторони володіння втратять мільйони прибутку.

20 років рабства: як Глейзери захопили, реформували та знищили Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, у лютому 2024 року сер Джим Реткліфф завершив придбання 27.75 акцій клубу, ставши найбільшим міноритарним власником "дияволів".

Сім'я Глейзерів володіє контрольним пакетом акцій з 2005 року, а загалом почала заходили в клуб у 2003-му.

Раніше повідомлялось, що фанатське угрупування "манкуніанців" заявило, що клуб помирає через присутність сім'ї Глейзерів у складі власників команди.

