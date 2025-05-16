Співвласник Манчестер Юнайтед втратив понад 6 мільярдів фунтів за останній рік

Співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф втратив близько чверті усіх своїх статків за останній календарний рік.

Про це повідомляє BBC.

За останні 12 місяців доходи Реткліффа суттєво зменшились, а його фінансові показники зменшились з 23,519 млрд фунтів до 17,046 млрд.

Таким чином, 72-річний бізнесмен впав з четвертого на сьоме місце в рейтингу найбагатших людей Великої Британії.

Зазначимо, що у лютому 2024 року сер Джим Реткліфф завершив придбання 27.75% акцій клубу, ставши найбільшим міноритарним власником "манкуніанців".

З того часу клуб підвищив ціни на квитки для усіх вікових категорій та провів дві кампанії щодо скорочення штату працівників.

Раніше Манчестер Юнайтед оголосив про плани збудувати новий стадіон замість "Олд Траффорд".

Також стало відомо, що бізнесмен запланував чергову хвилю скорочень серед співробітників "червоних дияволів".