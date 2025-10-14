Каземіро може отримати новий контракт від Манчестер Юнайтед, але за однієї умови
Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро може на певний термін продовжити свою кар'єру на "Олд Траффорді".
Про це повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, "червоні дияволи" готові запропонувати 33-річному бразильцеві нову угоду, але тільки за умови, що він погодиться на значне зниження зарплати.
Чинний контракт Каземіро розрахований до кінця поточного сезону з опцією продовження на один рік. Проте клуб навряд чи захоче активувати цю опцію, оскільки це означатиме, що він продовжить платити футболісту приблизно 300 тисяч фунтів на тиждень. Хавбек є одним з найбільш високооплачуваних гравців Манчестер Юнайтед.
Якщо ж Каземіро відмовиться знизити свої фінансові апетити, наступного літа манкуніанці відпустять досвідченого футболіста у статусі вільного агента.
Повідомляється, що головний тренер МЮ Рубен Аморім може бути зацікавленим у продовженні співпраці з Каземіро на тлі невизначеності щодо майбутнього Коббі Мейну та невдалих виступів Мануеля Угарте.
Нагадаємо, що наразі Манчестер Юнайтед веде переговори про підписання нового контракту з Гаррі Магвайром, який готовий відмовитися від щедрих пропозицій із Саудівської Аравії заради можливості залишитися на "Олд Траффорді".