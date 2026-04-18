Челсі – Манчестер Юнайтед. Де та коли дивитися матч 33 туру АПЛ

У суботу, 18 квітня, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні відбудеться матч 33 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому місцевий Челсі прийматиме Манчестер Юнайтед.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на каналі Setanta Sports. Початок о 22:00 за київським часом.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є "сині", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,14. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 3,33, на нічию – 3,66.

Зазначимо, що обидві команди продовжують боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Наразі господарі посідають шосту сходинку в турнірній таблиці, а гості – третю.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.