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Обійшов у голосуванні Голанда: Фернадеша визнали найкращим гравцем Англії за версією PFA

Микола Літвінов — 26 серпня 2026, 00:54
Обійшов у голосуванні Голанда: Фернадеша визнали найкращим гравцем Англії за версією PFA
Бруну Фернандеш
PFA

Півзахисника Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша було визнано найкращим футболістом року за версією Асоціації професійних футболістів Англії (PFA).

Про це повідомляє пресслужба організації.

Він випередив у голосуванні представників Манчестер Сіті Ерлінґа Голанда та Раяна Шеркі, а також тріо гравців лондонського Арсенала – Давіда Раю, Габріеля Магальяеса й Деклана Райса.

Фернандешу, як гравцеві "червоних дияволів", першому вдалося здобути цю нагороду з 2010 року. Останнім футболістом "манкуніанців", який отримував цей приз, був Вейн Руні.

Нагадаємо, що Фернандеш виступає за Манчестер Юнайтед із січня 2020 року, відколи перейшов зі Спортинга. За цей час він провів у складі англійської команди 328 матчів, у яких відзначився 107 голами та 108 результативними передачами, а також завоював два трофеї.

У сезоні-2025/26 португальський плеймейкер записав до свого активу 9 забитих м'ячів та 22 гольові передачі у 37 поєдинках в усіх турнірах.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Манчестер Юнайтед прагне продовжити контракт із Фернандешем.

Бруну Фернандеш

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