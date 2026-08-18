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Манчестер Юнайтед намагається продовжити контракт із лідером команди

Софія Кулай — 18 серпня 2026, 12:46
Манчестер Юнайтед намагається продовжити контракт із лідером команди
Бруну Фернандеш
Getty Images

Манчестер Юнайтед розпочав роботу над продовженням контракту з лідером команди Бруну Фернандешем.

Про це інформує The Athletic.

Зазначається, що в угоді португальського півзахисника був пункт про викуп для іноземних клубів за 65 мільйонів євро, але термін цієї дії вже закінчився. Тому МЮ працює над збереженням своїх провідних гравців.

Зацікавленість у 31-річному футболісті проявляє турецький Галатасарай, який начебто запропонував "червоним дияволам" 35 мільйонів євро плюс 15 мільйонів у вигляді бонусів.

Чинний контракт Фернандеша з англійським клубом розрахований до 30 червня 2027-го, у якому включена опція пролонгації співпраці ще на рік. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Бруну виступає за МЮ із січня 2020-го. Відтоді провів за команду з АПЛ 327 матчів (107 голів та 108 асистів) та завоював 2 титули.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед продав Радека Вітека у Мідлсбро.

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