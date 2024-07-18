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Манчестер Юнайтед підписав Йоро

Станіслав Лисак — 18 липня, 22:23
Манчестер Юнайтед підписав Йоро

Манчестер Юнайтед підписав 18-річного захисника французького Лілля Лені Йоро.

Про це повідомляє пресслужба манкуніанців.

Угода розрахована до 2029 року з можливістю продовження ще на рік.

Раніше з'являлася інформація, що сума трансферу склала 50 млн євро та бонуси.

У сезоні-2023/24 Йоро зіграв у 37 матчах, у яких забив три голи. Портал Transfermarkt оцінює француза в 50 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Лілль погрожував гравцю, щоб він перейшов у Манчестер Юнайтед.

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