Манчестер Юнайтед підписав Йоро

Манчестер Юнайтед підписав 18-річного захисника французького Лілля Лені Йоро.

Про це повідомляє пресслужба манкуніанців.

Угода розрахована до 2029 року з можливістю продовження ще на рік.

Раніше з'являлася інформація, що сума трансферу склала 50 млн євро та бонуси.

У сезоні-2023/24 Йоро зіграв у 37 матчах, у яких забив три голи. Портал Transfermarkt оцінює француза в 50 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Лілль погрожував гравцю, щоб він перейшов у Манчестер Юнайтед.