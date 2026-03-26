Колишній конкурент Зінченка в Арсеналі може перейти наступного літа у Манчестер Юнайтед

Керівництво Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписання лівого захисника лондонського Арсенала Майлза Льюїс-Скеллі під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Sky Sports.

Лондонський клуб планує підсилення складу і змушений продавати футболістів для фінансування нових трансферів. До того ж, продаж власного вихованця дозволить Арсеналу отримати 100 відсотків прибутку у разі трансферу.

Як зазначається, 19-річний англієць входить до списку кандидатів "манкуніанців" на цю позицію разом із Льюїсом Голлом з Ньюкасла та Натаніелем Брауном з Айнтрахта.

У поточному сезоні Майлз Льюїс-Скеллі зіграв за "канонірів" 48 матчів у всіх турнірах та віддав 4 результативні передачі.

У поточному сезоні Майлз Льюїс-Скеллі зіграв за "канонірів" 48 матчів у всіх турнірах та віддав 4 результативні передачі.