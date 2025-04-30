Гравець Арсенала встановив рекорд Англії в Лізі чемпіонів

Вінгер Арсенала Ітан Нванері став наймолодшим англійським гравцем у історії, який виходив на поле у матчі півфіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

У вівторок, 29 квітня, Арсенал у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів удома програв ПСЖ 0:1. Нванері у цьому матчі вийшов на заміну на 91-й хвилині.

У віці 18 років і 39 днів Нванері став наймолодшим гравцем у історії Англії, який виходив на поле у матчі Ліги чемпіонів. До вчорашнього вечора цей рекорд належав захиснику Ліверпуля Тренту Александеру-Арнольду, який у 2018 році виходив на поле у віці 19 років і 199 днів.

Що цікаво, у вчорашньому матчі досягнення Александера-Арнольда вдалося побити не лише Нварері, а й захиснику Арсенала Майлзу Льюїсу-Скеллі – 18 років і 218 днів. Він став наймолодшим не лише англійцем, а й взагалі гравцем АПЛ, який виходив у основі на матч півфіналу Ліги чемпіонів.

У березні Нванері став третім наймолодшим автором голу в плейоф Ліги чемпіонів.