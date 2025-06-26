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Арсенал оголосив про продовження контракту з конкурентом Зінченка

Олексій Мурзак — 26 червня 2025, 14:56
Арсенал оголосив про продовження контракту з конкурентом Зінченка
Майлз Льюїс-Скеллі
Getty Images

Арсенал оголосив про продовження контракту з 18-річним лівим захисником Майлзом Льюїсом-Скеллі.

Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.

Новий контракт гравця з "канонірами" розрахований до 2030 року.

Трансферна вартість Льюїса-Скеллі наразі оцінюється у 45 мільйонів євро. У сезоні 2024/25 на рахунку захисника 1 гол і 3 асисти в 42 матчах за Арсенал у всіх турнірах.

Раніше Льюїс-Скеллі потрапив у топ-5 претендентів на Golden Boy-2025 – приз, який щорічно вручається найкращому молодому гравцеві сезону.

Зазначимо, що на позиції Скеллі в Арсеналі також грає українець Олександр Зінченко, який може перебратися в Мілан.

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