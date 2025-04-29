Вундеркінд Арсенала встановив рекорд у Лізі чемпіонів
Майлз Льюїс-Скеллі
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18-річний лівий захисник лондонського Арсенала Майлз Льюїс-Скеллі встановив віковий рекорд у півфіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ.
Про це повідомляє Squawka.
Оборонець розпочав гру у стартовому складі та у віці 18 років й 215 днів став наймолодшим англійцем та гравцем Англійської Прем'єр-ліги, який зіграв на стадії 1/2 фіналу ЛЧ.
Оборонець проводить неймовірний сезон, увійшовши в першу команду "канонірів" та дебютувавши за збірну Англії у матчах відбору на ЧС-2026.
Раніше повідомлялося, що "каноніри" підготували для захисника новий контракт.
Цього сезону гравець забив 1 гол та віддав 1 асист в 28 матчах.