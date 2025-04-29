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Вундеркінд Арсенала встановив рекорд у Лізі чемпіонів

Олександр Булава — 29 квітня 2025, 22:43
Вундеркінд Арсенала встановив рекорд у Лізі чемпіонів
Майлз Льюїс-Скеллі
Getty Images

18-річний лівий захисник лондонського Арсенала Майлз Льюїс-Скеллі встановив віковий рекорд у півфіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Про це повідомляє Squawka.

Оборонець розпочав гру у стартовому складі та у віці 18 років й 215 днів став наймолодшим англійцем та гравцем Англійської Прем'єр-ліги, який зіграв на стадії 1/2 фіналу ЛЧ.

Оборонець проводить неймовірний сезон, увійшовши в першу команду "канонірів" та дебютувавши за збірну Англії у матчах відбору на ЧС-2026.

Раніше повідомлялося, що "каноніри" підготували для захисника новий контракт.

Цього сезону гравець забив 1 гол та віддав 1 асист в 28 матчах.

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