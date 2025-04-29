Вундеркінд Арсенала встановив рекорд у Лізі чемпіонів

18-річний лівий захисник лондонського Арсенала Майлз Льюїс-Скеллі встановив віковий рекорд у півфіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Про це повідомляє Squawka.

Оборонець розпочав гру у стартовому складі та у віці 18 років й 215 днів став наймолодшим англійцем та гравцем Англійської Прем'єр-ліги, який зіграв на стадії 1/2 фіналу ЛЧ.

Myles Lewis-Skelly is the youngest Englishman and youngest Premier League player to appear in a Champions League semi-final.



18 years & 215 days old. ⭐#UCL pic.twitter.com/1S56P0Y5rl — Squawka (@Squawka) April 29, 2025

Оборонець проводить неймовірний сезон, увійшовши в першу команду "канонірів" та дебютувавши за збірну Англії у матчах відбору на ЧС-2026.

Раніше повідомлялося, що "каноніри" підготували для захисника новий контракт.

Цього сезону гравець забив 1 гол та віддав 1 асист в 28 матчах.