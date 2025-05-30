Реал націлився на вундеркінда із Арсенала

Мадридський Реал проявляє інтерес до лівого захисника лондонського Арсенала та збірної Англії Майлза Льюїса-Скеллі.

Про це повідомляє The Guardian.

Контракт Льюїса-Скеллі з Арсеналом діє до кінця червня 2026 року. Переговори щодо нової угоди зайшли в глухий кут, чим і намагається скористатися іспанський клуб.

Трансферна вартість Льюїса-Скеллі наразі оцінюється в 28 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку захисника 1 гол і 3 асисти в 42 матчах за Арсенал у всіх турнірах. У березні поточного року гравець уже провів 2 матчі за збірну Англії та забив 1 гол.

Раніше Льюїс-Скеллі потрапив у топ-5 претендентів на Golden Boy-2025 – приз, який щорічно вручається найкращому молодому гравцеві сезону.