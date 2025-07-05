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Манчестер Юнайтед підписав юного парагвайського захисника

Володимир Максименко — 5 липня 2025, 13:43
Манчестер Юнайтед підписав юного парагвайського захисника
Дієго Леон
Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед оголосив про підписання 18-річного парагвайського захисника Дієго Леона.

Про це повідомила пресслужба "червоних дияволів".

Строки підписаної угоди та умови трансферу залишаються невідомими. Попереднім клубом Леона був Серро Портеньо, вихованцем якого він є.

На дорослому рівні фланговий захисник встиг зіграти 33 матчі, в яких забив чотири голи.

Портал Transfermarkt оцінює Дієго Леона у 4 мільйони євро.

Раніше повідомлялось, що в МЮ визначились із майбутнім Алехандро Гарначо.

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