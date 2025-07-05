Манчестер Юнайтед підписав юного парагвайського захисника

Манчестер Юнайтед оголосив про підписання 18-річного парагвайського захисника Дієго Леона.

Про це повідомила пресслужба "червоних дияволів".

Строки підписаної угоди та умови трансферу залишаються невідомими. Попереднім клубом Леона був Серро Портеньо, вихованцем якого він є.

We are delighted to announce the signing of defender Diego Leon, subject to registration.



Welcome to United! 🇵🇾❤️‍🔥 — Manchester United (@ManUtd) July 5, 2025

На дорослому рівні фланговий захисник встиг зіграти 33 матчі, в яких забив чотири голи.

Портал Transfermarkt оцінює Дієго Леона у 4 мільйони євро.

Раніше повідомлялось, що в МЮ визначились із майбутнім Алехандро Гарначо.