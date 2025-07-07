Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Манчестер Юнайтед визначився із цінником на Онана

Олексій Погорелов — 7 липня 2025, 19:39
Андре Онана
Андре Онана
IMAGO

Манчестер Юнайтед встановив ціну, яку англійський клуб вимагатиме від потенційних покупців Андре Онана.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" плануються заробити на продажі 29-річного голкіпера 30 мільйонів фунтів.

Головним претендентом на придбання камерунського воротаря вважається Монако. Проте ця ціна зависока для французького клубу. Монегаски продовжуватимуть стежити за розвитком подій, хоча навряд чи зроблять пропозицію, поки ціна залишається такою, як зараз.

Незважаючи на те, що головний тренер МЮ Рубен Аморім хоче нового воротаря, Онана, скоріше за все, розпочне передсезонну підготовку у складі манкуніанців.

Раніше з'явилася інформація, кого Манчестер Юнайтед може підписати, якщо буде проданий Андре Онана.

Нагадаємо, що одноклубник Онана в особі Джейдона Санчо бажає приєднатися до Ювентуса.

Чемпіонат Англії, АПЛ Чемпіонат Франції, Ліга 1 Манчестер Юнайтед Монако Андре Онана

Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед працює над трансфером вінгера Брентфорда
Вінгер Манчестер Юнайтед наполягає на переході в Ювентус та готовий піти на поступки у зарплаті
Челсі визначився з ціною на Нкунку
Манчестер Юнайтед та Ювентус можуть обмінятися гравцями
Барселона відмовиться від трансферу нападника Манчестер Юнайтед

Останні новини