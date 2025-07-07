Манчестер Юнайтед визначився із цінником на Онана

Манчестер Юнайтед встановив ціну, яку англійський клуб вимагатиме від потенційних покупців Андре Онана.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" плануються заробити на продажі 29-річного голкіпера 30 мільйонів фунтів.

Головним претендентом на придбання камерунського воротаря вважається Монако. Проте ця ціна зависока для французького клубу. Монегаски продовжуватимуть стежити за розвитком подій, хоча навряд чи зроблять пропозицію, поки ціна залишається такою, як зараз.

Незважаючи на те, що головний тренер МЮ Рубен Аморім хоче нового воротаря, Онана, скоріше за все, розпочне передсезонну підготовку у складі манкуніанців.

Раніше з'явилася інформація, кого Манчестер Юнайтед може підписати, якщо буде проданий Андре Онана.

Нагадаємо, що одноклубник Онана в особі Джейдона Санчо бажає приєднатися до Ювентуса.