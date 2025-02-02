Манчестер Юнайтед за 30 млн підписав захисника з клубу Серії А

Манчестер Юнайтед підписав данського захисника італійського Лечче Патріка Доргу.

Про трансфер оголосила пресслужба англійського клубу.

"Червоні дияволи" заплатили за футболіста 30 млн євро, також в угоді передбачені бонуси. Сам контракт розрахований до 2030 року з опцією продовження ще на рік.

20-річний гравець у нинішньому сезоні провів за Лечче 23 матчі, в яких забив 3 голи та зробив 1 результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд близький до переходу в бірмінгемську Астон Віллу.